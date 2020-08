Better Call Saul, lo showrunner avverte: 'Vedrete Breaking Bad in modo diverso'

La sesta stagione della serie prequel di Breaking Bad è attesa con ansia da tutti gli appassionati delle vicende di Jimmy McGill. Dopo le ultime dichiarazioni dello showrunner sul destino di un personaggio di Better Call Saul, vi segnaliamo un'altra intervista a Peter Gould.

Secondo quanto ha dichiarato lo showrunner della serie di successo, una delle difficoltà maggiori nello scrivere le puntate di Better Call Saul è il fatto di volerla collegare con le vicende della serie originale, che ci ha fatto conoscere la conclusione della storia di Saul Goodman e degli altri. Ecco cosa cosa ha affermato discutendo con i giornalisti di ScreenRant: "Credo che una volta che finisci di vedere Better Call Saul, guarderai in modo diverso Breaking Bad. Scopriremo cose di alcuni personaggi della serie originale che non sapevamo. Succederà anche la stessa cosa per alcuni degli eventi di Breaking Bad. Il destino che attende certe personaggi sorprenderà le persone, sicuramente ci mostrerà altri lati del loro carattere".

Nella stessa intervista Peter Gould ha confermato che le puntate della sesta stagione saranno scritte anche da Vince Gilligan, il creatore di Breaking Bad. Ricordiamo che non è ancora stata annunciata una data di uscita per le prossime puntate inedite, nel frattempo vi segnaliamo una docu-serie sui personaggi di Better Call Saul.