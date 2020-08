Better Call Saul, lo showrunner: 'Sappiamo cosa accadrà a Jimmy e Mike, ma non a Kim'

Come è già stato annunciato, la sesta stagione della serie prequel di Breaking Bad sarà quella conclusiva, andando a collegarsi direttamente con la storia di Walter White. Mentre Bryan Cranston ha rivelato di voler partecipare a Better Call Saul, lo showrunner ha discusso dei piani per i personaggi protagonisti.

In particolare i fan sono preoccupati per Kim Wexler, che non è mai apparsa nelle puntate della serie originale, per questo sono in molti a credere che il personaggio con il volto di Rhea Seehorn morirà nel corso della stagione finale. Ecco il commento dello showrunner Peter Gould a riguardo: "È una situazione interessante, perché la serie è un prequel ma in un certo senso anche un sequel di Breaking Bad. Sappiamo cosa accadrà a personaggi come Jimmy McGill o Mike Ehrmantraut, invece non sappiamo cosa ne sarà di Kim Wexler".

Continua poi: "Col passare delle stagioni, è Kim il personaggio che ha iniziato a preoccuparci di più. Adesso è una questione di vita o di morte e mentre ci avviciniamo alla fine, ci viene da chiederci, inizierà a prendere delle decisioni sbagliate?". Purtroppo non sappiamo ancora quando sarà possibile vedere le prossime puntate inedite della serie, come avete letto in una nostra precedente notizia sullo stato dei lavori di Better Call Saul 6, la data di uscita della stagione conclusiva sarà sicuramente rimandata.