Better Call Saul, l'ultima stagione andrà in onda in due parti: tutti i dettagli

Rhea Seehorn, star di Better Call Saul, ha rilasciato un'intervista a Variety confermando che la sesta e ultima stagione dello show andrà in onda in due parti divise. La sesta stagione dovrebbe essere disponibile nel primo trimestre del 2022 e sarà composta da 13 episodi, che verranno quindi distribuiti in due parti.

Better Call Saul è il popolarissimo prequel/spin-off di Breaking Bad che coinvolge al centro della trama il personaggio di Saul Goodman (Bob Odenkirk) e altri personaggi della serie madre come Mike Ehrmantraut (Jonathan Banks) e Gus Fringe (Giancarlo Esposito).



Rhea Seehorn interpreta la collega avvocatessa di Saul, Kim Wexler, e nell'intervista ha parlato della nuova stagione pur non potendo rivelare molti dettagli, rassicurando i fan sulle condizioni della star; Bob Odenkirk ha avuto un malore sul set dello show lo scorso luglio ma ora si sta riprendendo.

Seehorn ha confermato che l'ultima stagione sarà divisa in due spezzoni e che sarà "totalmente folle" e farà impazzire i fan. In attesa di sapere quali saranno le date d'uscita di entrambe le fasi di distribuzione, i fan ora hanno la conferma della scelta della produzione: dividere in due la stagione conclusiva dello show.



Nel corso di cinque stagioni Better Call Saul ha ricevuto 39 nomination agli Emmy Award, 4 nomination ai Golden Globe, e 3 nomination ai Critics' Choice Award.

Scoprite alcuni retroscena sulla nascita di Better Call Saul, lo spin-off di Breaking Bad in grado di raggiungere lo stesso incredibile successo della serie dalla quale è nato.



Dopo il malore in estate, Bob Odenkirk è tornato sul set di Better Call Saul ai primi di settembre per proseguire le riprese.