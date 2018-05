Better Call Saul: Stefan Kapicic nel cast della quarta stagione

Stefan Kapicic, noto per aver interpretato l’X-Man Colossus nella saga di Deadpool, è entrato a far parte del cast della quarta stagione di Better Call Saul.

Kapicic apparirà in un ruolo ricorrente, ma questo è al momento tenuto ben segreto dalla produzione dello spin-off di Breaking Bad. “Sono emozionato all’idea di aver avuto l’occasione di diventare parte della famiglia di Better Call Saul”, ha dichiarato l’attore. “Il team sensazionale e il talentuoso cast dietro questo meraviglioso show rendono il lavoro davvero facile e non vedo l’ora che tutti vedano cosa stiamo facendo per la prossima stagione”.

Kapicic è giunto alla notorietà dopo aver prestato corpo e voce a Colossus nel primo film di Deadpool, che ha incassato quasi 800 milioni di dollari in tutto il mondo. Deadpool 2, secondo gli analisti, dovrebbe esordire con un primo weekend da 150 milioni.

Better Call Saul, creata da Vince Gilligan e Peter Gould, ha conquistato tre nomination agli Emmy nel 2017, inclusa una per la migliore serie drammatica, anche se non è riuscito a portare a casa nessun premio. Il prequel di Breaking Bad ripercorre le disavventure che hanno portato Jimmy McGill a diventare Saul Goodman. Bob Odenkirk interpreta Jimmy, un piccolo truffatore che è diventato un avvocato eticamente scorretto.

La quarta stagione esplorerà senza dubbio la morte di Chuck e il senso di colpa di Jimmy per essere stato in parte causa della fine del fratello. La seria tornerà con altri dieci nuovi episodi entro quest’anno.