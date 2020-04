Better Call Saul, già svelato come Saul supererà l'addio di Kim?

Siamo ormai prossimi al finale della quinta stagione di Better Call Saul e uno degli interrogativi più grandi continua a essere il destino di Kim Wexler (Rhea Seehorn), ma Bad Choice Road, l’ultimo episodio andato in onda, potrebbe aver suggerito una risposta per quanto riguarda il modo in cui Saul (Bob Odenkirk) supererà l'addio della donna.

I fan di Breaking Bad sanno che nello show Kim non è presente al fianco di Saul Goodman, ma giunti a questo punto dello spin-off, visto il forte legame tra i due personaggi, sembra difficile immaginare il fu Jimmy McGill superare senza troppi contraccolpi un allontanamento da Kim, sia che avvenga una rottura, sia che avvenga la morte del personaggio.

Eppure, secondo ScreenRant, c’è un dialogo tra Mike Ehrmantraut (Jonathan Banks) e un traumatizzato Saul/Jimmy che potrebbe spiegare il metodo usato dall’istrionico avvocato per superare un tale evento. Quando Saul mostra sintomi da Disturbo da stress post-traumatico in seguito all’esperienza estrema vissuta nel deserto, Mike gli spiega che una cosa così straziante lo accompagnerà per un certo periodo, fin quando un giorno si sveglierà e si renderà conto che per un breve istante è riuscito a dimenticare ciò che lo tormentava. Così, una volta scoperto che si può dimenticare una disavventura simile, il futuro può diventare più facile. Visto il lavoro certosino degli autori (al punto che è diventata la serie preferita di Wes Anderson), a prescindere dal motivo per cui Kim uscirà dalla vita di Saul, non è assurdo pensare che quest’ultimo si rifarà proprio agli insegnamenti di Mike. Cosa ne pensate?