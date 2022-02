Better Call Saul: il nuovo teaser svela la data di uscita della stagione 6

Better Call Saul sta ufficialmente per tornare come rivelato dall'ultimo teaser rilasciato nelle scorse ore. La serie con protagonista Bob Odenkirk farà il suo debutto su AMC con la stagione 6 il prossimo 18 aprile, un po' più in ritardo di quanto si pensava nei mesi scorsi.

Il giorno in cui lo show tornerà in tv è stato rivelato in modo a dir poco geniale, come potete vedere voi stessi dalla clip riportata in calce alla notizia. Su una scena del crimine fasulla, gli idizi vengono riportati con alcune lettere, e tra queste spiccano la D, quarta lettera dell'alfabeto che sta per l'appunto a sottolineare l'uscita nel quarto mese dell'anno, e la lettera R, diciottesima lettera dell'alfabeto, che sta appunto ad indicare il preciso giorno in cui la serie tornerà sui nostri schermi.

A due anni di distanza dal clamoroso finale di Better Call Saul 5, l'ultima stagione suddivisa in 13 episodi "cercherà di tenere uniti in ogni modo tutti e gli 63 episodi", ha detto lo showrunner e co-creatore Peter Gould durante il tour stampa invernale della Television Critics Association nel 2020 "Dall'inizio, quando abbiamo iniziato, penso che tutti non volessimo altro che raccontare l'intera storia, nel modo giusto e farla diventare una storia completa dall'inizio alla fine".

Vi ricordiamo che Better Call Saul 6 sarà diviso in due parti. Quali sono le vostre aspettative per questa stagione finale dello spi-off di Braking Bad? Diteci come sempre la vostra nei commenti.