Better Call Saul, Tony Dalton stuzzica i fan: 'Non sapete cosa vi aspetta!'

Il pubblico è impaziente di conoscere la data di uscita di Better Call Saul 6, l'ultima stagione della serie spin-off nata dal creatore di Breaking Bad Vince Gilligan. A scaldare ulteriormente l'atmosfera ci hanno pensato le nuove dichiarazioni di Tony Dalton, che nello show interpreta Lalo Salamanca e che promette un finale col botto.

Intervistato da Collider in occasione dell'uscita del suo ultimo lavoro, la serie Disney+ Hawkeye, l'attore ha dato anche alcune anticipazioni sulla stagione finale di Better Call Saul. "Non avete idea di cosa accadrà" ha raccontato. "Quello che questi ragazzi hanno scritto è fuori controllo. Completamente fuori controllo."

Poche parole, ben dosate e che non rivelano nulla di nuovo sulla trama, ma che accrescono ulteriormente le aspettative dei fan per le due parti di Better Call Saul 6. Nel corso della serie abbiamo conosciuto il passato di Saul Goodman, l'avvocato al servizio del crimine in Breaking Bad, scoprendo il suo vero nome, Jimmy McGill, e la sua evoluzione da artista della truffa a legale di successo, fino alla definitiva trasformazione.

Insieme al protagonista, Bob Odenkirk, dalla serie principale si rivedono altre vecchie conoscenze, come Giancarlo Esposito e Jonathan Banks, che interpretano rispettivamente Gus Fring e Mike Ehrmantraut. Fanno parte del cast di Better Call Saul, tra gli altri, anche Rhea Seehorn, Michael Mando, Michael McKean e Patrick Fabian.