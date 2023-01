Better Call Saul, trionfo ai Critics Choice Awards! Ma quanti premi ha vinto la serie?

Better Call Saul rischiava di diventare (o è già diventata) un vero e proprio caso: ritenuta all'unanimità una delle migliori serie TV di sempre, capace di reggere e secondo alcuni vincere il paragone con un totem come Breaking Bad, lo show con Bob Odenkirk si è però visto fin troppo spesso snobbare durante la stagione dei premi.

Prima del trionfo ai Critics Choice Awards di quest'anno, che hanno visto Better Call Saul tornare a casa con i premi come Miglior serie drammatica, Miglior attore in una serie drammatica (Bob Odenkirk) e Miglior attore non protagonista in una serie drammatica (Giancarlo Esposito), la serie di Vince Gilligan aveva infatti realizzato perlopiù dei grossi buchi nell'acqua in tal senso.

Sin dal 2015, Better Call Saul ha infatti ottenuto innumerevoli candidature in tutti i premi più prestigiosi, dagli Emmy ai Golden Globe, portando a casa però in totale... Nient'altro che tre Critics Choice Awards (esclusi quelli dell'edizione 2023), dei quali due al già citato Bob Odenkirk e uno allo straordinario Jonathan Banks per il suo indimenticabile Mike Ehrmentraut.

La sfortuna ci ha sicuramente messo del suo (ai Golden Globe di quest'anno, ad esempio, Better Call Saul si è trovata a far fronte all'esplosione di House of the Dragon), ma siamo proprio sicuri che lo spin-off di Breaking Bad non meritasse un trattamento diverso? A voi l'ardua sentenza! Qui, intanto, trovate la nostra recensione del finale di Better Call Saul.