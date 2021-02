Better Call Saul 6, Bob Odenkirk promette: la stagione finale sarà esplosiva

Pronto a riprendere i panni di Jimmy McGill nella sesta e ultima stagione di Better Call Saul, acclamata serie prequel/spin-off di Breaking Bad, Bob Odernkirk ha commentato la nomination come miglior attore in una serie drammatica ottenuta in queste ore per l'edizione 2021 dei Golden Globes.

"La nomination è un promemoria del fatto che ci sono altre persone nel mondo che fanno parte della nostra comunità" ha dichiarato l'attore a Deadline. "Non ci siamo visti perché non ci sono stati incontri, e non ci sono le premiazioni e i benefici che fanno parte di questo importante business sociale. Ma anche solo ottenere la nomination... mi ricorda che faccio parte di una comunità di persone che adoro."

A proposito degli episodi conclusivi della serie, in controtendenza rispetto a quanto visto in precedenza, Odenkirk ha rivelato che gli spettatori possono aspettarsi una stagione finale a dir poco esplosiva: "Non vedo l'ora che arrivino i fuochi d'artificio, davvero." La nostra serie è stata un po' lenta negli ultimi anni, e gli autori hanno costruito molto. Ci sono stati sicuramente momenti emozionanti lungo la via, ma verso la fine diventerà tutto estremamente intenso."

Secondo quanto dichiarato dal co-creato Peter Gould lo scorso dicembre, le riprese di Better Call Saul 6 dovrebbero finalmente iniziare nei primi mesi del 2021. La data di uscita sulle varie piattaforme dipenderà invece da AMC (negli Stati Uniti) e Netflix (in Italia).