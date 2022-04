Better Caul Saul 6, Bob Odenkirk sul rapporto tra Saul e Kim: 'Li distruggerà'

Alla star di Better Caul Saul Bob Odenkirk, che ha ringraziato i fan per l'affetto ricevuto dopo l'attacco di cuore che lo ha colpito sul set poco tempo fa, è stato chiesto di raccontare qualcosa della stagione finale dello show che è ormai alle porte.

"Mancano ancora un altro o due passi di vero abbandono di quella dimensione di se stesso" che arriveranno negli episodi finali, ha detto l'attore riguardo quanto manchi per vedere il Saul Goodman che abbiamo conosciuto in Breaking Bad.

La sesta stagione vedrà Jimmy e sua moglie / partner del crimine Kim Wexler lanciare un'offensiva segreta contro il loro vecchio amico Howard Hamlin, nella speranza di risolvere il caso Sandpiper. Ma potrebbero litigare con la persona sbagliata, avverte Gould: "Howard è un avvocato, ed è un uomo intelligente che li conosce e che conosce Jimmy molto bene. Man mano che la stagione va avanti, vedrai che cercheranno di prevedere ogni scenario possibile, ma probabilmente non tutti".

"Kim forse è più pazza di quanto pensiamo", osserva Odenkirk, aggiungendo che è una sorpresa perché "sembra molto più eticamente matura" di Jimmy. "Sa che quello che sta succedendo è sbagliato ed è eccitata perché è sbagliato. Scopriremo più cose sul passato di Kim in questa stagione".

La relazione tra Jimmy e Kim, però, sembra potrà essere dannosa per entrambi. Odenkirk e Gould paragonano entrambi l'amore che Jimmy e Kim condividono per le truffe a una dipendenza, con Gould che lo attribuisce all'insicurezza. “Entrambi sembrano ritenere che la relazione sia fragile, ma in qualche modo finiscono sempre per tornare a truffare per sostenerla. Quindi, in questo modo, è la storia di una sorta di dipendenza. Odenkirk esprime la loro dipendenza in termini ancora più crudi: "Li distruggerà".

Per finire, vi lasciamo con il nostro approfondimento riguardo l'atteso ritorno di Walt e Jesse in Better Caul Saul 6.