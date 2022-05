Better Caul Saul 6: nel finale di metà stagione ci sarà un 'doloroso' cliffhanger

Come ben sappiamo, la sesta e ultima stagione di Better Call Saul sarà divisa in due blocchi, con il finale di serie che arriverà quest'estate. I primi sette episodi sono iniziati ad aprile e si concluderanno a fine mese, mentre gli ultimi sei non saranno presentati in anteprima fino a luglio e porteranno al finale ad agosto.

I fan dovranno quindi attendere un intervallo di sette settimane tra l'episodio 6x07 e l'episodio 6x08 della serie che, secondo il co-creatore della serie e produttore esecutivo Peter Gould, presenterà un grande cliffhanger.

Parlando con TV Line del finale di metà stagione di Better Call Saul e di quanto potrebbe lasciare gli spettatori in sospeso, Gould ha ammesso: "Questa è una grande occasione. Penso che saranno settimane dolorose per alcune persone in attesa di scoprire cosa succederà. Speriamo che non ci inseguiranno con le torce". L'episodio, che andrà in onda lunedì 23 maggio, è intitolato "Piano ed esecuzione". Non sono noti altri dettagli sull'episodio al momento della stesura di questo articolo, ma vale la pena notare che i creatori dello spettacolo non sapevano che questo episodio sarebbe stato il finale di metà stagione quando l'hanno scritto/prodotto.

Siamo certi che l'attesa ripagherà sicuramente i fan, che non vedono l'ora di poter assistere al clamoroso ritorno di Walter e Jesse in Better Caul Saul 6.

Per concludere, vi lasciamo con la nostra recensione di Better Caul Saul 6x05.