Better Caul Saul 6: Michael Mando parla di Nacho dopo l'emozionante terzo episodio

Nella nuova puntata dello show, di cui abbiamo parlato nella nostra recensione di Better Caul Saul 6x03, non sono di sicuro venute a mancare emozioni e colpi di scena. Ecco le parole di Michael Mando sull'episodio.

Dopo l'uscita di scena di Nacho, l'attore ha parlato con IndieWire delle sfide e delle incoraggianti coincidenze che hanno contribuito a rendere questo episodio di addio il migliore possibile.

"Gordon ed io abbiamo parlato molto prima di questo episodio. È stato il nostro ultimo saluto per me e lui. Era l'ultima volta che dirigeva. Eravamo molto consapevoli di questa meravigliosa sceneggiatura che aveva scritto. E abbiamo parlato di cose dettagliate. Ad esempio, per me era importante che Nacho mangiasse con un coltello e una forchetta e che mettesse del sale sul cibo. Si trattava di celebrare la vita", ha detto parlando dell'aiuto ricevuto da Gordon Smith, che ha sceneggiato e diretto l'episodio.

Ha poi continuato: "Vengo dal teatro e sono abituato a interpretare Shakespeare. A teatro, le battute sono così importanti. È stato fantastico interpretare un personaggio in cui la recitazione era ridotta all'essenza dell'essere, in cui il tuo personaggio non può davvero nascondersi dietro gesti, movimenti o espressioni. Dovevi davvero esserlo. E quello, per me, è stato un giro sulle montagne russe perché devi andare così in profondità dentro di te. E ho accolto con favore quella sfida. Mi ha fatto conoscere meglio me stesso".

"Questo si è trasformato in un ruolo da sogno. Ha spezzato lo stampo del tizio dalla pelle scura del cartello. Perchè si trasforma e diventa un eroe. E questa, per me, è la più grande celebrazione. E ringrazio gli autori di avermi dato questa responsabilità", ha concluso l'attore.

