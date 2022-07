Better Caul Saul 6, Vince Gilligan conferma: 'Walt e Jesse nel prossimo episodio'

Come ben sappiamo da tempo, rivedremo Walt e Jess in quest'ultima scoppiettante stagione di Better Caul Saul 6. Quando? Nel prossimo episodio, intitolato, indovinate un pò, Breaking Bad.

Mentre solo tre episodi ci separano dalla conclusione della serie, il momento che tutti aspettavano è finalmente arrivato. E a confermare tutto ciò ci ha pensato niente di meno che Vince Gilligan, che parlando ad una cerimonia per l'inaugurazione delle statue di Walt e Jesse all'Albuquerque Convention Center –(insieme a lui c'erano anche Bryan Cranston e Aaron Paul) – ha annunciato a sorpresa la conferma della presenza dei due nel prossimo episodio: "Allarme spoiler, a tutti. Lo state ascoltando prima di tutti; nessun altro lo sa ancora. Il prossimo lunedì sera, se vi capita di guardare la rete AMC - e grazie anche a loro - potreste vedere questi due sul prossimo episodio di Better Caul Saul."

Gilligan ha poi subito scherzato: "Forse. Forse".

Non sappiamo in che modo questo attesissimo ritorno verrà raccontato sullo schermo, ma il co-creatore di Better Call Saul Peter Gould è sicuro dell'ottimo lavoro fatto dagli sceneggiatori: "Ho sentito molte teorie su cosa accadrà", ha detto a EW, "e sono felice di riferire che non ho sentito una teoria che si avvicini abbastanza alla realtà".

Per salutarvi, vi lasciamo con le parole di ringraziamento ai fan di Bob Odenkirk ad un anno dal malore e con la nostra recensione di Better Caul Saul 6x10.