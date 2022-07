Better Caul Saul, Bob Odenkirk sulla nomination agli Emmy: 'non me l'aspettavo'

Bob Odenkirk ha ottenuto la sua quinta nomination martedì per il ruolo di Saul Goodman in Better Call Saul. La serie ha ottenuto sette nomination in totale per l'ultima stagione, tra cui Miglior serie drammatica e Miglior sceneggiatura per una serie drammatica.

"Sono davvero entusiasta", dice Odenkirk. “Direi più di ogni altro anno, non me lo aspettavo. So che è stupido, ma siamo usciti da Breaking Bad quindi, in un modo strano, sembra che siamo in onda da 15 anni, capisci cosa intendo? Sono solo entusiasta che le persone abbiano notato che stiamo ancora mantenendo i nostri standard e offrendo uno spettacolo molto complesso, scritto in modo sensibile e davvero unico ".

Anche la co-protagonista di Odenkirk, Rhea Seehorn, ha ricevuto una nomination agli Emmy 2022 per il suo ruolo di Kim Wexler, che è stato trascurato nelle passate stagioni degli Emmy. "Non ci aspettavamo queste cose", dice, "saresti stupido aspettarti una nomination, ma se la meritava così tanto per il lavoro che ha svolto nello sviluppo di Kim Wexler. Amo stare con lei da sei anni e sono così felice che sia stata notata e nominata. Lei lo merita".

Per concludere, vi lasciamo con l'ultimo trailer rilasciato di Better Caul Saul 6, ultima parte della stagione finale dello show.