Better Caul Saul, Bob Odenkirk sull'affetto ricevuto dai fan: 'È stato così toccante'

Dopo la scena inedita del primo episodio di Better Caul Saul 6, diffusa in anteprima pochi giorni fa, torniamo a parlare del protagonista dello show Bob Odenkirk, ancora incredulo dell'affetto ricevuto dai fan dopo il suo malore sul set.

Dopo la notizia dell'attacco di cuore accusato da Bob Odenkirk durante le riprese di Better Call Saul 6, i fan di tutto il mondo hanno condiviso il loro amore e supporto per l'attore sui social media, che sono stati più che apprezzati dal caro Saul Goodman.

"È stato così toccante", le parole di Odenkirk al Jimmy Kimmel Live! sul sostegno che ha ricevuto. "È ancora qualcosa a cui penso ogni giorno. Di notte mi sdraio letteralmente a letto ascoltando il mio cuore e penso a tutte le persone che hanno risposto quando hanno sentito cosa era successo. Ogni volta che ne ho la possibilità, voglio cercare di ringraziare tutti . I social media sono un luogo di veleno e male, ma questo momento è stato solo di bellezza e amore da parte di estranei. E non l'ho ancora capito davvero, tranne per il fatto che si è sentito così dannatamente bene. Le persone non sono così pessime come credevo che fossero. Sono davvero fantastiche".

