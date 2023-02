Better Caul Saul, Giancarlo Esposito sul ritorno di Gus: 'Stavo per rifiutare'

La scorsa estate le avventure di Jimmy McGill/Saul Goodman sono giunte al termine con l'incredibile sesta e ultima stagione di Better Caul Saul, lo spin-off di Breaking Bad che nel corso dei suoi 63 episodi ha ospitato numerosi personaggi della serie madre, come l'iconico Gus Fring.

Il personaggio, interpretato superbamente da Giancarlo Esposito, ha come ben sapete ricoperto un ruolo centrale nella narrazione di entrambi gli show creati da Vince Gilligan. Riuscireste quindi anche solo a immaginare ad un Better Caul Saul senza di lui?

Vi poniamo questa domanda perché recentemente l'attore ha rivelato di aver quasi rifiutato l'opportunità di riportare Gus sul piccolo schermo, per paura di rovinare il personaggio visto in Breaking Bad. Ecco cos'ha raccontato nella serie di interviste "Iconic Characters" di GQ:

"E' stata una grande decisione da prendere. Mi sentivo come se stessi attraversando lo stesso ballo e spero di non aver stressato nessuno alla Buena Vista Productions di Vince. Ma mi sentivo come se non volessi tornare indietro. Nel mio cervello, ero tipo, 'Non posso scherzare con quel tipo. Quel tizio è finito, amico. Lui è storia. È iconico. Non voglio più scherzare con lui.' Mi dicevo: 'No, non sceglierlo. Scegli di superarlo.' Cosa ti ostacola? Tutto questo faceva parte del mio processo decisionale. Cosa puoi fare diversamente? Come puoi creare un Gus diverso? È prima del periodo di Breaking Bad. Ok, quindi è più volatile, è meno controllato. Poi tutte queste cose sono finite nel cestino e ho detto: 'Sì'".

Prima di salutarvi, vi ricordiamo che poche settimane fa Better Caul Saul ha trionfato ai Critics Choice Awards.