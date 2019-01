Better Things: a fine febbraio la terza stagione della serie con Pamela Adlon

FX ha annunciato che la terza stagione di Better Things, nuovamente con Pamela Adlon assoluta protagonista, farà il suo debutto il prossimo 28 febbraio sulle sue reti.

Creata dalla stessa Adlon (nota principalmente per essere stata co-protagonista di Louie, serie di Louis C.K.), che ne ha anche diretti alcuni episodi, Better Things è la storia di Sam Fox (Adlon), una madre single e attrice senza filtri né inibizioni che cresce con determinazione le sue tre figlie femmine Max (Mikey Madison), Frankie (Hannah Alligood) e Duke (Olivia Edward) a Los Angeles. Deve anche badare alla propria madre, Phil (Celia Imrie), una signora inglese espatriata che vive di fronte casa sua. Mentre lotta per tenere sempre più strette a sé le figlie e contemporaneamente far uscire dal nido una di loro, Sam affronta ogni sfida con convinzione, amore e umorismo. Alla fine dei conti, sta semplicemente guadagnandosi da vivere, occupandosi del sostentamento della propria famiglia, divertendosi e occasionalmente cercando di occuparsi della sua vita privata.

Le new entry di questa terza stagione saranno Sharon Stone, Matthew Broderick, Doug Jones, Glynn Turman, Judy Reyes, Cree Summer, Charlie Robinson, Janina Gavankar e Marsha Thomason. Diedrich Bader, Greg Cromer, Rebecca Metz, Kevin Pollak e Alysia Reiner torneranno come personaggi ricorrenti.

La Adlon, che ha diretto tutti i 12 episodi di questa nuova stagione, è anche autrice, produttrice esecutiva e showrunner dello show. Non ci resta che attendere quindi il 28 febbraio prossimo.