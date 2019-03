Better Things: FX rinnova la serie per una quarta stagione

Un mese fa Better Things ha debuttato con la terza stagione, ottenendo critica molto positive. E proprio grazie alle recensioni positive del terzo ciclo d'episodi, FX ha deciso di rinnovare lo show per una quarta stagione. Lo conferma The Hollywood Reporter. La serie è stata confermata per la gioia dei fan, con la produzione di nuovi episodi.

Better Things racconta le vicende di Sam Fox (Pamela Adlon), attrice divorziata impegnata a crescere da sola le sue tre figlie, Max, Frankie e Duke, a Los Angeles.

Inoltre Sam deve prendersi cura della madre, Phil (Celia Imrie) e del suo inaffidabile ex-marito Xander. Sam cerca solo di trovare un equilibrio nella sua vita, tra i figli, il lavoro e la spensieratezza.

"Ogni stagione Better Things diventa più vitale, coinvolgente e rivelatrice, cementando lo status di Pamela Adlon come una delle forze creative della tv contemporanea" ha dichiarato in una nota il presidente di FX Networks e FX Studios, John Landgraf.

"Raramente si è visto uno show così personale, e allo stesso tempo così profondamente universale nel modo in cui esplora la genitorialità, la famiglia e la vita moderna. Siamo entusiasti di estendere la serie per una quarta stagione e di continuare questa incredibile collaborazione con Pamela, il suo team creativo e l'incredibile cast di Better Things".



Pamela Adlon ha diretto anche tutti i dodici episodi della nuova stagione, con i nuovi episodi in onda da febbraio:"Sono grata ed entusiasta di affrontare un'altra stagione di storie e di continuare la mia collaborazione creativa con FX" ha spiegato l'attrice e autrice.