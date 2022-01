Betty White, lutto nel mondo dello spettacolo: la star della tv è morta a 99 anni

Betty White è morta nella sua casa di Los Angeles. L’attrice famosa per serie tv come Cuori senza età e Hot in Cleveland aveva 99 anni e avrebbe raggiunto il traguardo dei 100 il prossimo 17 gennaio.

L'agente e amico intimo di White, Jeff Witjas, ha confermato la sua morte a Variety. "Anche se Betty stava per compiere 100 anni, pensavo che sarebbe vissuta per sempre", ha detto in una nota. “Mi mancherà terribilmente. Non credo che Betty abbia mai temuto di morire perché ha sempre voluto stare con il suo amato marito Allen Ludden. Credeva che sarebbe stata di nuovo con lui".



Witjas ha sottolineato che White non si era ammalata di COVID-19. Ha trascorso la maggior parte degli ultimi due anni nella casa che amava con i suoi numerosi animali domestici. L'avvicinarsi del suo centesimo compleanno ha suscitato numerosi omaggi e apprezzamenti per la sua lunga carriera, White ha vinto sette Emmy Awards e un Grammy.



L'attrice è stata un punto fermo in TV per più di 60 anni, il suo ruolo indimenticabile al fianco di Sandra Bullock e Ryan Reynolds in Ricatto d’Amore del 2009 l'ha portata a recitare nello spot pubblicitario del Super Bowl e presentare il Saturday Night Live dopo una campagna dei fan per farle ottenere il lavoro. Ryan Reynolds ha ricordato un aneddoto di White proprio un anno fa in occasione del suo novantanovesimo compleanno. Vi lasciamo con la nostra recensione di Ricatto d'Amore e ci uniamo al cordoglio del mondo dello spettacolo per questa perdita.