Beverly Hills 90210: più di 18 milioni di visualizzazioni per il trailer del revival Fox

Secondo quanto riportato da un articolo dedicato su Deadline, il trailer del revival di Beverly Hills 90210 ha ottenuto più di 18 milioni di visualizzazioni finora nei vari social in cui è stato diffuso.

Il trailer del nuovo Beverly Hills, mostrato nel corso dello svelamento degli upfront della prossima stagione televisiva da parte i Fox, ha ottenuto questo risultato nelle visualizzazioni combinate di Facebook, YouTube, Twitter e Instagram. Utilizzando i dati di ListenFirst, Fox ha stabilito che si tratta del trailer più visto e popolare tra quelli presentati che riguardano la prossima stagione seriale (quella del 2019-2020), non solo ma è anche la più condivisa sui vari social network, con un totale di oltre 140mila post in 69 ore. Per capire la portata del successo, basti sapere che la seconda più diffusa sui social è stata Mixed-ish della ABC, che però si ferma a quasi 28mila post.

Il revival di Beverly Hills, intitolato semplicemente BH90210, sarà composto da soli sei episodi, e vedrà il ritorno nel cast di Jason Priestley (Brandon Walsh), Tori Spelling (Donna Martin), Gabrielle Carteris (Andrea Zuckerman), Ian Ziering (Steve Sanders) Jennie Garth (Kelly Taylor), Shannen Doherty (Brenda Walsh) e Brian Austin Green (David Silver). All'appello ovviamente manca Luke Perry (Dylan McKay), prematuramente scomparso qualche mese fa.

La morte di Luke Perry ha sconvolto tutto il cast dello show, con il quale l'attore aveva mantenuto una buona amicizia. La morte di Perry ha convinto al ritorno anche la Doherty, da sempre contraria a qualsiasi sorta di revival, per l'amicizia che la legava all'attore e come segno di omaggio verso quest'ultimo.

La data di messa in onda del primo episodio è fissata su Fox per il 7 agosto 2019. La serie vedrà i personaggi iconici del cast invecchiati e sarà ispirata alle loro vite reali e alle relazioni che hanno mantenuto in tutti questi anni gli uni con gli altri.