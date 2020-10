Beverly Hills 90210, che fine ha fatto Jennie Garth? Scopriamolo insieme

Tutti noi ragazzi degli anni '90 ricordiamo con affetto anche un po' di nostalgia Beverly Hills 90210, la serie cult che per prima si è rivolta agli adolescenti, trattando temi anche piuttosto scottanti. Uno dei personaggi più amati è stato sicuramente quello di Kelly, interpretato per dieci stagioni da Jennie Garth.

A differenza delle altre star della serie che forse sono rimaste un po' bloccate in questi ruoli iconici, la protagonista del triangolo amoroso con Brenda e Dylan ha avuto una carriera ricca di tante soddisfazioni. É stata infatti la Valerie ne Le cose che amo di te, serie comedy ambientata a New York che ebbe un discreto successo grazie anche alla partecipazione di Amanda Bynes. La Garth è apparsa poi in alcuni episodi di Melrose Place, ed è protagonista della pellicola Bionda e pericolosa.

Nel 2008 decide di vestire nuovamente i panni di Kelly nello spin-off di Beverly Hills intitolato 90210, dove torna a collaborare nuovamente con quella che è poi divenuta una delle sue migliori amiche, ovvero Tori Spelling e Luke Perry interprete di Dylan. Partecipa poi a Dancing with the Stars e diventa la protagonista di un reality intitolato Jennie Garth: A Little Bit Country.

Jenny Garth e Tory Spelling decidono poi di riportare sul piccolo schermo Beverly Hills 90210, riunendo parte del cast originale in uno speciale di 6 puntate. Il pubblico non sembra apprezzare questo finto documentario in cui gli attori interpretano una versione stereotipata dei loro personaggi di successo. Nel frattempo muore tragicamente anche Luke Perry e la serie non è così rinnovata dalla Fox per una seconda stagione. Per quanto concerne la vita privata, Jenny Garth si è sposata per ben tre volte, e ha avuto tre figli da Peter Facinelli, il vampiro Carlisle Cullen della Twilight saga.

Di recente Jessica Alba ha accusato il cast di Beverly Hills di essere stato un po' supponente nel corso delle riprese ma, secondo l'interprete di Kelly non vi sarebbero state azioni di bullismo nei confronti degli attori minori della serie.