Beverly Hills 90210: Luke Perry non sarà un personaggio regular (per colpa di Riverdale)

Come direbbe George Orwell: "tutti i protagonisti sono regular, ma alcuni sono più regular di altri". A quanto pare, infatti, Luke Perry non potrà comparire in tutti gli episodi del revival di Beverly Hills 90210.

Nella giornata di ieri vi abbiamo riportato che CBS Studios ha in programma un revival della serie, che coinvolgerà tutti i membri del cast originale. Sfortunatamente però Perry, uno degli attori più amati dello show, non potrà prendere parte a tutti gli episodi della nuova serie e non sarà classificato come regular.

La causa sarebbe da attestare al contratto che l'attore ha stipulato con CW per la serie Riverdale. Una fonte interna ha rivelato ad Entertainment Weekly che Perry sarà solo una guest star per il nuovo Beverly Hill 90210, e in quanto tale comparirà solo in un numero limitato di puntate.

Il progetto dovrebbe essere in sviluppo presso CBS TV Studios e non sarà un reboot nel senso tradizionale del termine, bensì vedrà gli stessi personaggi interpretare "versioni esagerate di se stessi". I fan saranno dunque ansiosi di scoprire cosa combineranno Jennie Garth, Tori Spelling, Jason Priestly, Ian Ziering, Brian Austin Green e Gabrielle Carteris a ben 18 anni di distanza dalla messa in onda dell'ultimo episodio.

Mike Chessler e Chris Alberghini, scrittori del reboot targato CW andato in onda dal 2008 al 2013, sono in lizza per entrare a bordo del nuovo progetto assieme a Ghen Maynard. L'idea di una reunion televisiva era già stata lanciata da Tori Spelling a marzo attraverso un post su Instagram.

Beverly Hills 90210, serie creata da Darren Star e Aaron Spelling, è stata trasmessa dal 1990 al 2000 ed ha segnato un'intera generazione di adolescenti, ottenendo un successo clamoroso anche nel nostro Paese. La storia ruotava attorno alle vicissitudini quotidiane di un gruppo di studenti che frequentavano la Beverly Hills High School ed ha dato origine a molteplici spinoff tra cui il popolare Melrose Place.

Cosa ne pensate della questione legata al contratto di Perry? Fatelo sapere nei commenti.