Beverly Hills 90210: la nuova versione non sarà un reboot né un remake

Da qualche settimana circolano voci su un ritorno di Beverly Hills 90210 con il cast originale del serial cult degli anni '90. Grazie a TVLine ora apprendiamo che in realtà il nuovo show non si tratterà né di un remake né di un reboot. Pare confermato che gran parte del cast originale tornerà nei rispettivi ruoli che li ha resi famosi nel mondo.

Ma secondo le notizie che trapelano da varie fonti il progetto si tratterebbe di un dramedy in stile mockumentary con gli attori protagonisti del serial originale - tra cui Jason Priestley, Jennie Garth, Tori Spelling, Ian Ziering, Brian Austin Green e Gabrielle Carteris - che tentano di mettere in piedi un revival di Beverly Hills 90210.

Nel progetto pare non siano previsti i ritorni di Shannen Doherty e Luke Perry. Mike Chessler e Chris Alberghini hanno lavorato al primo reboot di 90210, andato in onda su The CW, e lavoreranno anche a questa nuova idea.

Beverly Hills 90210, prodotto da Darren Star e Aaron Spelling, è stato uno dei serial simbolo degli anni '90, trasmesso su Fox.

Il numero del titolo di Beverly Hills 90210 fa riferimento allo zip code della città di Beverly Hills e la serie racconta la storia di un gruppo di adolescenti dell'alta borghesia losangelina fra amore, droga, sessualità e alcolismo. Al momento non si conoscono i motivi dell'assenza di Shannen Doherty e Luke Perry dallo show. Doherty è reduce da una grave malattia mentre Luke Perry sarà nel cast del prossimo film di Quentin Tarantino, Once Upon a Time in Hollywood.