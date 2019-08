Beverly Hills, 90210: il nuovo promo celebra il ritorno del cast originale

È stato diffuso un nuovo promo del revival di Beverly Hills, 90210, uno dei teen drama più celebri della storia della televisione, che prenderà il nome di BH902010.

I fan sono stati già stuzzicati dai trailer diffusi nei giorni scorsi, ma questa volta è giunto il momento di celebrare il ritorno di 7 membri del cast originale della serie andata in onda tra il 1999 e il 2000. Per i più nostalgici sarà senza dubbio emozionante rivedere insieme personaggi che non comparivano tutti insieme nello stesso show da ormai 19 anni.

L'attesa però sta per giungere al termine, dato che il 7 agosto, quando il primo dei sei episodi previsti verrà trasmesso su FOX, è dietro l'angolo.

E così per Shannen, Jason, Jennie, Ian, Gabrielle, Brian e Tori è giunto il momento di incrociare nuovamente le strade, qualcosa che era attesa da tanto tempo, considerando i 18 milioni di visualizzazioni ottenute dal trailer mostrato in occasione della presentazione dei nuovi spettacoli che sarebbero andati in onda su Fox. La rete televisiva ha anche confermato che si è trattato del video più visto tra quelli presentati.

In BH902010 è previsto anche un tributo a Luke Perry, scomparso il 4 marzo. All'epoca l'attore non aveva firmato per comparire nella serie a causa dei suoi impegni con Riverdale.