Beverly Hills, 90210, un nuovo e simpatico promo stuzzica i fan

Il promo di Beverly Hills 90210 fa sorridere, anche se stuzzica e incuriosisce i fan che attendono la data di uscita con particolare fermento. Il 7 agosto alle 21:00 su Fox uscirà il primo dei sei episodi di questa nuova versione e, da questo filmato, forse, abbiamo qualche dettaglio in più.

In questo ultimo promo che fa crescere attesa e aspettative per Beverly Hills, 90210, gli attori sono letteralmente delle bambole, e sono realizzate davvero bene. Le star dell'originale e celebre serie: Gabrielle Carteris, Shannen Doherty, Jennie Garth, Brian Austin Green, Jason Priestley, Tori Spelling e Ian Ziering decidono così di lanciare una preview o una prima clip per pubblicizzare la rinascita, in un certo senso, di BH, 90210 e l'arrivo del revival.

"Dovremmo fare questo per davvero. Che ne dici?" esordisce la bambola Ziering nel video. Nella nuova serie gli attori interpretano delle versioni diverse, definite "accentuate" di se stessi mentre si riuniscono per considerare la possibilità, appunto, di riprendere lo show. "Riguarda i personaggi dietro i personaggi", dichiara l'attrice Jennie Garth. "Ci addentriamo nella vita delle persone che hanno interpretato quei ruoli per 10 anni, riguarda il loro ritorno insieme".

"Non so se l'arte imita la vita o la vita imita l'arte, ma abbiamo avuto un legame molto stretto, Jennie è una delle mie migliori amiche da 30 anni", ha detto Spelling il mese scorso riferendosi alla Garth. "Siamo arrivati ​​ad un punto nelle nostre vite in cui vogliamo davvero lavorare insieme. I nostri bambini sono amici e vogliamo che le nostre famiglie siano sempre insieme. Ecco che abbiamo voluto... sviluppare qualcosa insieme. Ed è allora che abbiamo iniziato a parlare, era il momento giusto per fare qualcosa con BH, 90210... aveva già avuto una specie di rinascita con la versione CW, ma noi volevamo realizzare qualcosa di diverso, che potesse incuriosire i fan, essere rivoluzionario proprio come lo show originale degli anni '90" ha concluso.