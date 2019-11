Beverly Hills 90210: il revival cancellato, non ci sarà una seconda stagione

Il revival di Beverly Hills 90210 non avrà una seconda stagione. Secondo quanto riporta Deadline non ci sarà una seconda reunion tra Shannen Doherty, Jason Priestley, Jennie Garth, Gabrielle Carteris, Ian Ziering, Brian Austin Green e Tori Spelling. La scelta è stata comunicata ufficialmente da Fox in una nota diffusa pubblicamente.

"Siamo così orgogliosi di avere una serie del genere e fan di 90210 in tutto il mondo. Profondo rispetto e grazie a Brian, Gabrielle, Ian, Jason, Jennie, Shannen e Tori che, insieme all'intera troupe e agli studi televisivi Fox e CBS, hanno dato cuore e anima in questo revival davvero inventivo e nostalgico" ha spiegato la rete.

Beverly Hills 90210 ha totalizzato circa 1,91 milioni di telespettatori, in una fascia d'età compresa tra i 18 e i 49 anni, secondo le cifre precedentemente pubblicate da The Hollywood Reporter.



Tori Spelling fino a qualche settimana fa sperava di poter tornare in una seconda stagione:"Nella nostra mente, la scrittura dell'ultimo episodio prefigurava un'altra stagione. Andando avanti, la seconda stagione sarebbe stata più focalizzata sul revival. Quindi i fan ci vedrebbero molto più immersi nel revival".

Tuttavia la serie ha avuto un calo di ascolti nel corso dell'estate, generando un record negativo. Ad agosto era stato annunciato quanto ha guadagnato il cast della serie revival dello show cult degli anni '90, che ha visto mancare soltanto Luke Perry, scomparso all'inizio del 2019.