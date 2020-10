Beverly Hills compie 30 anni: i protagonisti festeggiano sui social

Beverly Hills è il re dei teen drama, non solo per la sua portata rivoluzionaria ma anche per evidenti meriti di anzianità: la prima puntata della serie andò in onda ben trent'anni fa!

Il pubblicò restò ammaliato dalla formula proposta, e ciò permise alla serie di andare in onda fino al 2000 e di guadagnarsi un revival nel 2019. Gli intrecci amorosi al centro delle varie puntate sono ormai passati alla storia, e per questo il cast ha deciso di festeggiare l'anniversario insieme ai fan, postando foto e pensieri di ringraziamento.

"Sembra ieri! Buon trentesimo anniversario alla mia famiglia del 90210 e a tutte le persone straordinarie che hanno contribuito a far entrare questa serie nella storia della televisione. E soprattutto grazie ai nostri incredibili fan! Vi amo!", scrive Jeannie Garth, interprete della bionda Kelly Taylor.

Anche Tori Spelling (Donna Martin) ha voluto esprimere tutta la sua ammirazione per i fan, postando foto che ritraggono il gruppo riunito in occasione del reboot. Possiamo ammirare anche un tributo di Brian Austin Green al suo David Silver, e le scene condivise da Ian Ziering.

Purtroppo arrivano tristi notizie da parte di Shannen Doherty: l'interprete di Brenda Walsh è impegnata nella lotta contro un cancro al quarto stadio ma ha voluto comunque festeggiare con una foto di Beverly Hills nelle Stories di Instagram. I followers hanno così potuto ricordare la serie e sentirsi vicini alle star che li hanno accompagnati sin da quel 4 ottobre del 1990.