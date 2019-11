BH90210: il cast ringrazia i fan sul web e allude a qualche novità

Questa mattina è stata confermata la cancellazione di BH90210, revival della mitica serie teen degli anni Novanta, i cui ascolti questa estate non avevano affatto convinto il network a continuare con altri episodi. Il cast è quindi "sceso" su internet per ringraziare i fan...

Tuttavia, lo stesso cast non è poi così convinto che la serie non proseguirà in qualche modo. In particolare, Jennie Garth ha scritto su Twitter: "Lo show più visto dell'estate diventa più meta ogni minuto che passa, BH90210 praticamente si scrive da solo! Grazie per il materiale della seconda stagione, non si può mai sapere cosa accade dietro le quinte! Rimanete sintonizzati...". La stessa Tori Spelling ha aggiunto su Instagram: "Il nostro show è così meta che tutta la realtà la fuori può contribuire e darci nuove storyline. Faremo continuare il pubblico a domandarsi cosa accadrà in seguito".

Ovviamente questi commenti non suggeriscono alcun imminente arrivo di una seconda stagione di BH90210, data la cancellazione dello show, ma potrebbero significare che gli attori si presteranno volentieri a nuove reunion sui social network continuando a regalare ai fan sparsi in tutto il mondo nuove gioie e nuove storie (magari proprio stories su Instagram?).

Un portavoce di Fox ha voluto ringraziare tutto il team che ha lavorato alla serie revival in seguito all'annuncio della cancellazione: "Siamo molto orgogliosi di aver riunito il cast in questo speciale evento dell'estate per una delle serie simbolo del network e di aver riunito i fan di 90210 di tutto il mondo. Esprimiamo il nostro più profondo rispetto e la nostra gratitudine a Brian, Gabrielle, Ian, Jason, Jennie, Shannen e Tori, che insieme al resto della troupe e di Fox e CBS Television hanno messo anima e cuore in questo evento originale e nostalgico".

La cancellazione è arrivata in seguito al record negativo in quanto a calo degli ascolti estivo: la serie aveva debuttato con un forte punteggio di 1,5 per la fascia di pubblico che include gli adulti dai 18 ai 49 anni, crollando nelle settimane successive fino a 0,6.