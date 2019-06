BH90210: anche Christine Elise si unisce al cast del reboot targato Fox

Secondo quanto riportato da Deadline, un altro volto noto della popolare serie televisiva anni '90, Beverly Hills 90210, si è unito al cast del reboot annunciato dalla Fox: stiamo parlando di Christine Elise.

La Elise, che nella serie originale interpretava la "bad girl" Emily Valentine, tornerà per un arco narrativo che la coinvolgerà in più episodi nel corso dei sei episodi annunciati dalla Fox come parte del reival/reboot della serie; ancora nessun ulteriore dettaglio è stato diffuso circa il suo personaggio.

La nuova serie Beverly Hills la vede tra i protagonisti insieme a Jason Priestley, Shannen Doherty, Jennie Garth, Ian Ziering, Gabrielle Carteris, Brian Austin Green e Tori Spelling. Il revival viene descritto come un drama serializzato inspirato alle vere vite e ai reali rapporti degli interpreti.

Non solo i membri del cast originale torneranno dato che si è da poco unita al gruppo anche Vanessa Lachey nel ruolo della moglie di Brandon, il personaggio interpretato da Jason Priestley; quest'ultima cercherà di trovare un equilibrio tra la sua impegnativa carriera e la speranza di formare una famiglia.

Il reboot di Beverly Hills 90210, abbreviata in BH90210, debutterà sui canali della Fox il 7 agosto 2019 ed è la nuova serie più attesa dell'estate come dimostra il successo riscontrato dalla diffusione del primo trailer. Prodotta dalla CBS TV Studios e da Fox Entertainment, la serie è stata ideata da Alberghini, Chessler, Spelling e Garth, ha come showrunner Alberghini, Mike Chessler e Paul Sciarrotta che saranno anche produttori esecutivi insieme a Carteris, Doherty, Garth, Green, Priestley, Spelling e Ziering.