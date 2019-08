BH90210, ecco quanto guadagnerà il cast della serie reboot

BH90210 Ha debuttato il 7 agosto sulla Fox e vede la partecipazione del cast originale della storica Beverly Hills 90210. Ma quanto hanno guadagnato gli attori per i 6 episodi previsti?

Alcune fonti hanno rivelato all’ Hollywood reporter che Jennie Garth, Tori Spelling, Gabrielle Carteris, Shannen Doherty, Jason Priestley, Brian Austin Green ed Ian Ziering guadagneranno 70mila dollari ad episodio, per un totale di 420mila dollari considerando il numero di episodi dello show. Garth e Spelling riceveranno altri 15mila dollari a ogni episodio in quanto figurano co-creatori del revival.

Priestley, invece, prenderà 46mila dollari aggiuntivi poiché è il regista di una delle puntate.



Le cirfre sono più basse di quelle ipotizzate dagli addetti ai lavori. “Pensavo che il loro stipendio sarebbe stato un numero a sei cifre”, ha raccontato un agente. Per fare un confronto, le quattro star di Will & Grace sono state pagate 250mila dollari per episodio in occasione della prima stagione del revival della serie NBC.

Secondo un’indagine del 2017 condotta dalla rivista, gli stipendi degli attori passavano dal milione a episodio, come nel caso di The big bang theory, a una fascia di 55-88mila per attori di secondo piano. Il cast di BH90210 rientra quindi in una delle fasce più basse.

In ogni caso, il debutto della serie è stato positivo, con 3,4 milioni di spettatori sulla Fox. Gli autori sperano anche di poter continuare con altre stagioni e se i numeri continueranno a essere questi l’ipotesi non è da escludere.

Tra i vari attori tornati sul set di BH90210 c’è anche Shannen Doherty, che ha deciso in questo modo di onorare Luke Perry.