BH90210, Shannen Doherty ha accettato di prendere parte alla reunion per Luke Perry

Shannen Doherty era inizialmente contraria all'idea di tornare a vestire i panni di Brenda Walsh nella reunion di Beverly Hills 90210, ma la scomparsa di Luke Perry ha cambiato le carte in tavola.

La storica interprete di Brenda Walsh in Beverly Hills 90210, Shannen Doherty, ha raccontato durante un'intervista perché, dopo un rifiuto inziale, ha poi deciso di unirsi al revival della serie.

"[All'inizio] Ho detto 'No'. Non aveva a che fare con il cast o altro, semplicemente non riuscivo a vedermi in un altro 90210, o interpretare questa versione amplificata di me stessa. Non era quello che volevo per me, a quel punto della mia vita, ed è stato così per parecchio tempo. Loro sono stati così gentili da continuare a chiedermelo, però" ha spiegato l'attrice.

Ma poi tutto è cambiato.

"Quando Luke ci ha lasciati, l'ho vista da una nuova prospettiva: si trattava di un'ottima occasione per onorare Luke, la sua memoria, attraverso uno show di cui è stato parte integrale. Davvero una bella opportunità quella di poterci riunire, tutti insieme, per compiangere ed elaborare il lutto di una persona che ha significato così tanto per noi".

E quando le chiedono se, visto l'accaduto, ci fosse la preoccupazione che la volontà di andare avanti con il progetto stesse scemando, Shannen risponde: "Abbiamo avuto tutti dei momenti, durante le riprese, in cui uno di noi si commuoveva o iniziava a piangere così dal nulla, perché qualcosa che qualcuno aveva detto ci aveva ricordato Luke. Nel primo episodio, onoriamo senz'altro la sua memoria".

Anche le colleghe di Shannen si erano precedentemente espresse al riguardo, confermando la volontà di omaggiare Perry.

Il primo episodio di BH90210 è andato in onda lo scorso 7 agosto in America.