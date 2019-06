La Bialik si è fatta un regalo per ricordare la sua Amy in The Big Bang Theory. Ecco quale

La dodicesima e ultima stagione di The Big Bang Theory si è ormai conclusa da più di un mese, mettendo la parola fine alla sit-com dei record targata CBS e un appuntamento annuale che si era fatto forse un po' stanco, che per gli interpreti dello show ha però significato perdere una vera famiglia.

Lo sa bene anche Mayim Bialik, l'interprete della divertente Amy Farrah Fowler, moglie di Sheldon Cooper, che intervenendo sul suo blog Grok Nation ha spiegato come avesse intenzione di commemorare in qualche modo la fine di questo lungo e incredibile viaggio, così da tenere per sempre vicino un ricordo della sua Amy.



L'attrice ha allora deciso di utilizzare il suo incredibile credito al Tiffany & Co. Store per regalarsi "un anello e tre bracciali, oltre a una collana con la sola lettera M a ciondolo".La Bialik ha scritto infatti: "Mi piace pensare di avere qualcosa di concreto da guardare giorno dopo giorno che mi rimandi ai tempi in cui giravamo The Big Bang Theory. Non erano oggetti terribilmente costosi rispetto al resto del negozio, quindi sentivo di non allontanarmi troppo dalla mia zona di comfort".



Continua: "Non so se sono effettivamente riuscita a superare la mia esitazione o il mio disprezzo per l'acquisto di cose stravaganti, ma per ora mi sento perfettamente a mio agio, onestamente. Ho anche comprato altre cose per le persone che amo e che apprezzano questo genere di regali".



Sentite già la mancanza di Amy?