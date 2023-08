Bianca Berlinguer, nel programma in onda su Rete 4 ci saranno Corona ed Orsini

Inizierà il 5 Settembre 2023, in diretta su Rete 4, il nuovo programma di Bianca Berlinguer che segnerà il debutto della giornalista sulle reti Mediaset e su Il Foglio ed i quotidiani in edicola quest’oggi si inizia a parlare del format che proporrà la giornalista.

Secondo quanto emerso, nel corso della prima riunione sarebbero già state gettate le basi per quello che sarà il format. Resta in dubbio il nome visto che i diritti del brand “Carta Bianca” appartengono a Rai ed è impossibile che la TV di Stato decida di cederle ad una diretta concorrente.

Tra gli ospiti fissi invece dovrebbero esserci sia Mauro Corona che Alessandro Orsini, i quali hanno accompagnato durante tutta la sua avventura la Berlinguer in Rai. Soprattutto Orsini è diventato uno dei protagonisti assoluti del cast del programma dall’inizio della guerra in Ucraina, su cui ha fornito le sue opinioni e la sua visione delle cose.

Il Foglio parla di una Berlinguer che non avrebbe alcuna intenzione di snaturare il suo programma e che avrebbe esordito in riunione invitando i presenti a “vedere i servizi che facevamo a Cartabianca perchè partiremo da lì”. Anche gli autori del programma, Giuliano Giubilei e Dario Buzzolan, avrebbero seguito la Berlinguer aMediaset per mantenere l’impronta del programma.