Bianca Guaccero, arriva il tapiro di Striscia la Notizia dopo la gaffe: Era una goliardata

Non si è fatto attendere l'arrivo del tapiro d'oro di Striscia la Notizia per la gaffe di Bianca Guaccero in fuori onda durante il suo show TV "Detto Fatto".

Solo due giorni dopo lo scivolone, la conduttrice è stata "attapirata" da Valerio Staffelli, l'addetto ai tapiri del programma satirico di Canale 5. Bianca si è resa protagonista di un commento fatto a caldo poco dopo aver mandato la pubblicità, chiedendo alle signore presenti in studio con lei: "Dai ragazze, ditemi come si fa per igienizzare la pas..ra?".

Ma purtroppo il microfono della conduttrice era ancora acceso e la produzione non ha potuto tagliare la parte poiché il programma era in diretta, e la frase è stata sentita da tutti i telespettatori, facendo subito il giro del web.

Raggiunta da Staffelli, Bianca Guaccero ha dichiarato di aspettarsi il tapiro, e che si è accorta sin da subito della figuraccia in diretta, anche se ammette che la sua voleva essere "una battuta goliardica tra di noi visto anche il momento".



Ma poi incalza Staffelli con una battuta maliziosa "per cercare di tirar su un po' l'animo e...tutto il resto". L'inviato la ammonisce dicendole che è ricascata di nuovo nel loop della gaffe piccante, ma Bianca è perfettamente a suo agio e si rammarica del fatto di non poter avere un bacio da Valerio Staffelli a causa del distanziamento sociale.

Lo scivolone della conduttrice è stato commentato in maniera ironica e non ha creato grosso scalpore, piuttosto ha fatto fare una risata agli ascoltatori del suo programma pomeridiano. Bianca Guaccero è tornata con "Detto Fatto" da poche settimane, dopo che lo show era stato sostituito con il format Instagram di "Detto Fatto" durante la quarantena.