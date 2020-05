Bianca Guaccero, fuorionda hot a Detto Fatto: 'come si igienizza?'

E' rapidamente diventata virale la gaffe fuori onda di Bianca Guaccero durante la puntata di Detto Fatto andata in onda ieri pomeriggio. La presentatrice del programma di Rai 2, ha posto una domanda a telecamere spente (ma microfoni accesi) che ha fatto il giro del web.

Le bella presentatrice, durante il promo introduttivo della puntata, che ha avuto tra gli ospiti Titty e Flavio, Matteo Torretta, Elisa Ospina e tutti gli altri protagonisti soliti del programma, si è lasciata andare ad un blooper che la produzione non ha potuto tagliare in quanto trasmesso in diretta.

"Dai ragazze, ditemi come si fa ad igienizzare" ha affermato, per poi concludere la frase con "la passera", in quanto evidentemente credeva di non essere in onda.

Nulla di particolarmente grave, ed infatti in molti hanno commentato divertiti l'accaduto sui social network. La Guaccero è infatti tra le presentatrici più amate dal pubblico grazie alla sua simpatia e sincerità, che anche in questo caso ha messo in campo.

Detto Fatto è tornato dopo quasi due mesi di stop qualche settimana fa, ma durante la quarantena la Guaccero è comunque stata molto attiva sui social con un format particolare del programma. Inoltre, sul proprio account Instagram ha anche svelato un simpatico retroscena su Ilary Blasi.