Bianca Guaccero al mare in bikini fa andare in delirio i fan: 'meravigliosamente naturale'

Come molte altri VIP e personaggi dello spettacolo, anche Bianca Guaccero è in vacanza dopo la stagione televisiva da poco conclusa. La presentatrice di Detto Fatto, che nel 2020 l'ha consacrata nell'olimpo dei volti televisivi più amati, sta pubblicando quotidianamente fotografie che, manco a dirlo, stanno mandando in delirio i fan.

Lo scatto che ha suscitato maggior interesse da parte dei follower è quello che trovate in calce, in cui la Guaccero si è scattata un selfie che mette in mostra il suo microbikini leopardato da cui esce parte del seno.

I fan hanno apprezzato come sempre la naturalezza di Bianca, con complimenti unanimi che si sono sollevati anche dal mondo femminile: "il tuo seno e perfetto parola mia e hai avuto una gravidanza difficile tenerlo cosi e una grande fortuna e come quello delle top model! Il seno grande e per i quaquaraqua..tu puoi indossare cose che le 4 si sognano! Fallo! Baci tesoro e fai foto artistiche ora che sei perfetta fai un regalo all arte! Arte non e scandalo ma mostre!”, a cui fa eco un'altra ragazza che sottolinea come la Guaccero sia "meravigliosamente naturale". Non mancano i classici "sei bellissima".

La fotografia ha ricevuto oltre 31mila like. Anche in passato Bianca Guaccero ha pubblicato foto hot su Instagram. Nel corso della stagione di Detto Fatto la Guaccero è incappata anche in una gaffe che le è costata il Tapiro D'Oro.