Bianca Guaccero positiva al Covid, l'annuncio arriva in diretta a Detto Fatto

Non c'è pace per Detto Fatto, dopo il tutorial sessista che aveva indignato il web, un'altra tegola si abbatte sul programma pomeridiano di Rai 2. La conduttrice Bianca Guaccero è risultata positiva al Covid e per tale ragione non potrà essere presente in studio.

L'annuncio è arrivato proprio in diretta, nel corso di Detto Fatto, dove la bella salentina ha rivelato in videochiamata di essere risultata positiva ad un tampone: "Purtroppo anche io ho contratto il Coronavirus. Nonostante io sia una persona che è stata presa in giro nel tempo per il mio essere fissata e veramente attenta a tutto. Evidentemente non bisogna mai mai mai mai abbassare la guardia. Non so davvero come è potuto succedere".

Bisogna sottolineare che la Guaccero per ora è risultata positiva ad un test rapido, ed è per tale ragione in quarantena precauzionale in attesa del risultato del tampone molecolare. Il suo posto in studia per questi giorni sarà preso da Carla Gozzi e Jonathan Kashanian, che già quotidianamente affiancano la conduttrice con alcune rubriche dedicate.

Tra l'altro vi ricordiamo che proprio a causa del contestatissimo tutorial di cui vi abbiamo parlato in apertura, Detto Fatto è stato sospeso. Fortunatamente poi i piani alti della Rai hanno deciso di dare un'altra chance al programma pomeridiano condotto da Bianca Guaccero.