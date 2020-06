Bianca Guaccero scherza su Barbara D'Urso per le luci del suo talk: 'Sembra San Francesco'

Mentre il pubblico televisivo è attratto dagli scatti provocanti di Sabrina Salerno, la conduttrice Bianca Guaccero scherza sull'aspetto di Barbara D'Urso e sull'uso che la presentatrice fa delle luci all'interno del suo programma.

Non è infatti un segreto che la D'Urso abbia ricevuto molte critiche per le modalità in cui appare nei suoi talk show: secondo molti le luci così accese servono proprio per donarle un aspetto più giovanile e privo di imperfezioni, e ciò non è passato inosservato alla conduttrice "rivale" di Detto Fatto:

"Riesce a catturare la luce anche quando tutti gli altri si ritrovano senza. Lei è ispirata, come San Francesco... prende sempre la luce, sembra quasi che la insegua anche al di fuori degli studi televisivi".

Scherzando con Carla Gozzi, ha poi proposto di invitarla all'interno del suo programma: "Alla fine tentar non nuoce. Così se accetta, ci illumina tutti quanti di conseguenza". Lo sappiamo, scherzando si può dire tutto, anche la verità, e chissà se in futuro Barbara D'Urso deciderà di accettare l'invito e di rispondere a tono alle critiche ricevute, in tono più o meno ironico, da moltissimi spettatori.

Di sicuro appare difficile che la sua reazione appaia sui social, visto che ha più volte dichiarato di non voler essere coinvolta in discussioni del genere, ma a questo punto un faccia a faccia (con tanto di volti illuminati) potrebbe starci.

Intanto gli appassionati di reality show aspettano di saperne di più riguardo il provino che avrebbe sostenuto Rocco Siffredi per il Grande Fratello Vip, mentre la controversa battuta di Cesare Cremonini sulla sua colf ha sollevato un polverone in seguito alla puntata di EPCC.