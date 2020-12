Bianca Guaccero diventa un sexy Babbo Natale su Instagram: 'Buon Natale!'

Nonostante dal punto di vista professionale quest'anno non si sia concluso certo nel migliore dei modi per Bianca Guaccero, l'attrice e conduttrice di Detto Fatto sembra non volersi perdere d'animo e, con il sorriso che da sempre la contraddistingue, spunta su Instagram con una nuova foto per augurare buon Natale ai suoi fan.

"Vi auguro di trovare non sotto l’albero, ma intorno all’albero tutto ciò di cui avete davvero bisogno... buon Natale!" leggiamo nel post della conduttrice in cui, per l'occasione, la nostra Bianca si è trasformata in un Babbo Natale decisamente più sexy di quelli a cui siamo abituati, scatenando i commenti dei tanti fan che la seguono sui social.

Guaccero, come tutti ricorderete, è stata recentemente al centro di alcune polemiche relativo allo sketch della spesa sexy andato in onda su Detto Fatto: "Ho sempre lavorato proponendo di me una immagine molto lontana da quella della donna oggetto. Sono la conduttrice di un programma, mi prendo parte della responsabilità di ciò che è accaduto, chiedendo scusa a tutti, per la superficialità con cui è stata gestita questa situazione da parte di tutta la nostra squadra" ha chiarito la nostra qualche tempo fa. Qualche mese fa, inoltre, Bianca Guaccero fu protagonista di un fuorionda decisamente sexy proprio durante la sua trasmissione.