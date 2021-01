Bianca Guaccero, la sexy conduttrice celebra il 2021: 'É l'anno della svolta'

Per Bianca Guaccero sembrano ormai lontani i giorni delle polemiche per il tutorial del supermercato, che avevano costretto Detto Fatto alla temporanea chiusura. La conduttrice è infatti sempre più salda alla guida del programma che continua ad ottenere ottimi risultati.

Dopo le lacrime per quei giorni complessi, la Guaccero non perde l'occasione per mostrarsi in tutta la sua bellezza sui social network. Stavolta per dare appuntamento ai suoi telespettatori la conduttrice si è mostrata assai provocante mentre tiene una canotta con la mano sul fianco. Lo sguardo penetrante e i capelli vaporosi fanno sognare i suoi follower che come al solito la riempiono di complimenti.

La didascalia della foto recita: "Vi aspetto alle 15:15 OGGI su RaiDue!!!! Iniziamo l’anno della svolta!!! Vvb". E come al solito il pubblico risponde alla Guaccero calorosamente. Un'affezionate telespettatrice scrive: "Sei una donna bellissima, intelligente e verace, sei unica Bianca. Ti aspetto oggi per iniziare la svolta. Cambia il vento, per me ci sei solo tu", mentre un'altra facendo riferimento allo stop natalizio dice: "Era ora mi sei mancata tanto in bocca al lupo".

Insomma sembra che il pubblico non riesca più a fare a meno di Detto Fatto e della sua conduttrice. Nei giorni scorsi molto graditi erano stati anche gli auguri natalizi di Bianca Guaccero.