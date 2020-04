Bianca Guaccero e Striscia La Notizia: il retroscena su Ilary Blasi

Nel corso del nuovo format di Detto Fatto su Instagram, Bianca Guaccero ha svelato un interessante e curioso retroscena su Ilary Blasi, la moglie di Francesco Totti che di recente ha compiuto 39 anni.

Parlando con Jonathan Kashanian, la Guaccero ha raccontato il suo primo incontro con la signora Totti.

A quanto pare Bianca ha incontrato Ilary per la prima volta quando entrambe avevano quattordici anni: la Guaccero infatti fu contattata da Striscia La Notizia per fare la velina. E' proprio in questa circostanza che le due si sono incontrate, a Roma e Milano: "a un certo punto si è seduta di fronte a me un ragazza bellissima e biondissima. Era Ilary!. Le ho detto: tu sei bionda, io mora, facciamo il provino per le veline!” ha affermato l'attrice e conduttrice di Bitonto. Ovviamente il tutto poi non si è verificato in quanto nè la Guaccero, tanto meno la Blasi hanno fatto le veline a Striscia.

Come dicevamo poco sopra, durante la quarantena Ilary Blasi ha festeggiato i suoi 39 anni insieme alle figlie ed il marito Francesco Totti, che le ha organizzato una sorpresa per dimostrarle il proprio amore nonostante i rumor che ciclicamente parlano di un allontanamento delle coppia. I due sono da sempre una famiglia molto affiatata.