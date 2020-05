Bianca Guaccero torna con Detto Fatto: dopo due mesi 'un onore e un onere'

Dopo la prima timida ripresa di Un Posto al Sole la Rai accoglie a braccia aperte uno dei suoi volti noti. Stiamo parlando di Bianca Guaccero e del suo Detto Fatto, che dopo due mesi di pausa torna col suo appuntamento fisso in TV.

L'emergenza CoronaVirus aveva bloccato gran parte delle produzioni nazionali, compreso l'amato salotto della Guaccero che finalmente tornerà ad allietare i pomeriggi di milioni di italiani.

Per la nostra, come per altri, lo stop si è esteso oltre la TV, ma adesso che la Fase 2 è iniziata anche il mondo dello spettacolo inizia ad avanzare i primi passi verso la normalità.

Ai microfoni di Tvzap ha ammesso di avere lei stessa dei timori per la ripresa, essendo a stretto contato con tecnici ed anche i primi ospiti, ma ha anche aggiunto che il momento e, soprattutto l'ultimo mese, "lo ricorderemo per sempre, rappresenta la ripartenza, la voglia di ricostruire, e allora volevo fare un ringraziamento dal profondo del cuore a tutti gli operatori sanitari, i medici, addetti alle pulizie, a chi lavora nei supermercati, farmacie e a tutti coloro che hanno lavorato in prima linea in questa grande battaglia”.

Dal salotto di Rai 1 ha concluso con un messaggio di augurio e di speranza: “Mai come in questo momento mi sono accorta di una cosa: io sono veramente felice di regalarvi un sorriso e ho capito l’importanza di regalare sorrisi, questo per me è un onore e un onere“.

Da oggi 11 maggio Detto Fatto è ripreso con il consueto appuntamento delle 14.