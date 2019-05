Il bicchiere di Starbucks apparso in una scena di Game of Thrones fa impazzire il web!

In genere il giorno dopo la messa in onda del nuovo episodio di Game of Thrones è dominato dalle discussioni sui vari colpi di scena e sviluppi di trama, ma non è il caso di "The Last of the Starks".

Le attenzioni dei fan oggi sono infatti rivolte verso il bicchiere di Starbucks apparso per errore (?) durante i festeggiamenti post-vittoria contro l'armata degli Estranei. Lo show è sempre stato esaltato per la sua cura nei dettagli e in particolare per le sue magnifiche scenografie, e proprio per questo il piccolo errore ha subito scatenato l'ironia di tutto il popolo del web. In calce alla notizie vi riportiamo alcuni dei commenti più esilaranti apparsi su Twitter.

Un po' come "A Knight of the Seven Kingdoms", lo scorso episodio è servito da preparazione alla grande battaglia che deciderà una volta per tutte il destino di Westeros e decreterà chi siederà sull'ambito Trono di Spade. Per saperne di più potete dare un'occhiata alla nostra recensione dell'episodio 8x04 di Game of Thrones.

Il trailer del penultimo episodio di Game of Thrones ha confermato che ci aspetta una puntata scoppiettante: non a caso Kit Harington ed Emilia Clarke lo hanno definito come uno dei migliori dell'intera serie. L'episodio andrà in onda nella notte tra il 12 e 13 maggio, per la precisione alle ore 03.00 su Sky Atlantic.