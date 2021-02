Bidgerton 2, una nuova protagonista femminile si aggiunge al cast della serie Netflix

Bridgerton è stato uno dei maggiori successi della scorsa annata di Netflix, e il clamore intorno a questa serie nonostante siano trascorsi vari mesi dal suo rilascio, non accenna ad esaurirsi. Anzi, il rinnovo per una seconda stagione ha accresciuto ancora di più l'interesse del pubblico.

Anche se fin qui non abbiamo ancora molte informazioni sui nuovi episodi, sappiamo che ci sarà una nuova protagonista femminile. Stiamo parlando dell'ex star di Sex Education Simone Ashley, che nella nuova stagione di Bridgerton vestirà i panni di Kate Sharma, il principale interesse amoroso per il personaggio di Jonathan Bailey Anthony. Secondo Netflix, Kate è descritta come "una giovane donna intelligente e testarda che mal sopporta gli stupidi, incluso Anthony Bridgerton".

Come ormai è piuttosto chiaro al pubblico, ciascuna delle nuove stagioni affronterà il viaggio romantico di uno dei componenti della famiglia Bridgerton. La prima stagione, basata sul primo capitolo della serie di libri della Quinn "The Duke and I", ci ha mostrato Phoebe Dynevor e Regé-Jean Page nei panni di Daphne Bridgerton e Simon Basset, alias il duca di Hastings. Stavolta invece, il focus si sposterà proprio su Anthony Bridgerton.

Intanto, Bridgerton ha battuto ogni record, rivelandosi la serie più vista di sempre su Netflix, battendo anche il precedente record detenuto da The Witcher. In attesa di scoprire cosa ci riserveranno i nuovi episodi, date uno sguardo alle nostre ipotesi sulla seconda stagione di Bridgerton.