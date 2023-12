Big Bang Theory avrà un nuovo spin-off dopo Young Sheldon?

Young Sheldon finirà con la stagione 7, ma l’universo di Big Bang Theory apre a molte possibilità, dato che alcuni mesi fa si era parlato di un ulteriore spin-off.

Chuck Lorre, durante la presentazione della sua nuova comedy Bookie, ha parlato dell’eventuale nuovo spin-off di The Big Bang Theory, che dovrebbe uscire su Max dopo il successo di Young Sheldon: “Prima di tutto, non c'è niente che riguardi Max. Non so cosa le abbiano detto. Ma non c'è nulla in atto a Max. Zero, niente. Nessuno sa nulla di questo progetto, a parte le persone che ci hanno lavorato con me. Quindi non c'è nulla di pronto, non c'è nulla di pronto. Perciò è tutto molto prematuro.”

Alla domanda della giornalista che chiedeva se il nuovo prodotto potesse quindi essere distribuito da CBS, lo showrunner ha risposto così: “O potrebbe non essere per nessuno, non lo so. Non l'abbiamo presentato a nessuno. Non sono un grande fan degli spinoff o di cose del genere, a meno che non sembrino... meravigliosi, freschi. Questo potrebbe essere molto diverso e anche molto divertente. È questa la ragione per andare avanti, non per continuare a scavare nella stessa miniera alla ricerca degli stessi preziosi minerali. Si tratta di fare qualcosa che valga la pena di fare. Altrimenti è avidità. Non c'è motivo di farlo.”

Le dichiarazioni di Lorre contraddicono quindi una precedente conferenza stampa che confermava l’uscita di un nuovo show derivante da Big Bang theory proprio su Max. Non resta quindi che attendere novità. Nel frattempo, dopo la cancellazione, Young Sheldon è tornato in top 10 su Netflix.