Big Bang Theory: la decisione di finire la serie creò una frattura tra Parsons e Cuoco

L'inaspettata decisione di terminare The Big Bang Theory sembra aver creato una frattura tra Sheldon e Penny, ovvero Jim Parsons e Kaley Cuoco. Nel 2019 fu stato annunciato che la sit-com si sarebbe conclusa al termine della dodicesima stagione, il che è stato sorprendente per molti aspetti, soprattutto perché la serie era ancora molto popolare.

Come rivela il libro di Jessica Radloff, The Big Bang Theory: The Definitive, Inside Story of the Epic Hit Series, c'è stata tensione tra Parsons e Cuoco dopo che il cast ha saputo del finale di The Big Bang Theory. Il produttore esecutivo Steve Holland ha ricordato come "Kaley riusciva a malapena a stabilire un contatto visivo con Jim durante la lavorazione", sottolineando quanto sia stato difficile per il cast venire a patti con la fine inaspettata della sit-com.

"All'epoca, c'erano molti rancori tra Parsons, Galecki e Cuoco, che non erano al corrente di tutto ciò che era accaduto prima della decisione di terminare la serie con la dodicesima stagione, né sapevano perché non fossero stati coinvolti prima. Comprensibilmente, il giorno successivo sul set - un giovedì di prova - è stato carico di tensione".

Recentemente, Johnny Galecki ha ammesso di non aver gradito il modo in cui è stata gestita la decisione di Parsons di andarsene. Sebbene l'attore di Leonard abbia compreso la scelta del suo co-protagonista, aggiungendo addirittura di non esserne sorpreso, avrebbe voluto che fosse stata comunicata in modo più corretto. Invece, lui e il resto del cast si sono sentiti spiazzati dalla notizia, perché è stata rivelata in modo superficiale durante una riunione. Galecki non fu quindi l'unico ad aver avuto difficoltà ad affrontare la notizia della fine di The Big Bang Theory.

Nel medesimo libro da poco pubblicato si fa riferimento alla storia d'amore tra Galecki e Cuoco, ovvero gli interpreti di Leonard e Penny, i cui personaggio stanno insieme nella finzione della serie. La relazione tra i due è durata dal 2008 al 2010 e in passato era stata rivelata dall'interprete di Raj nello show.

Recentemente, Jim Parsons ha parlato di una scena eliminata da Big Bang Theory definita "fuori luogo".