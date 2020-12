Big Bang Theory, Jim Parsons e Mayim Balik parlano della reunion per la loro nuova serie

Intervistati da Entertainment Weekly, Jim Parsons e Mayim Balik hanno ricordato i tempi di The Big Bang Theory in vista dell'uscita di Call Me Kat, nuova serie comedy targata Fox a cui hanno lavorato insieme in questi mesi.

"Big Bang Theory era una macchina finemente oliata quando sono arrivata, il che era fantastico perché c'era meno pressione su di me" ha spiegato l'ex interprete di Amy durante l'intervista. "Tutti sapevano già cosa stavano facendo. In sostanza, ho imitato Jim Parsons per i primi due anni, e sembrava che funzionasse. Ora con Call Me Kat possiamo costruire qualcosa da zero... L'intero team ha reso possibile quello che, per me, è il miglior lavoro che abbia mai avuto."

Anche Parsons è entusiasta del nuovo show, di cui è produttore esecutivo, e parlando con la rivista non ha escluso un suo cameo in futuro: "Questo gruppo di persone fa sembrare davvero tutto facile, ed è molto difficile fare una cosa di questo tipo. Sono molto bravi. Non saprei riguardo ad un cameo, ma mai dire mai. Non è difficile avere voglio di unirsi ad uno show."

Call Me Kat debutterà su Fox il 3 gennaio 2021. Nel frattempo, vi rimandiamo alle teorie più folli e assurde su The Big Bang Theory.