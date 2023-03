Big Beasts, arriva la serie Apple Wildlife narrata da Tom Hiddleston

La serie televisiva Big Beasts sta per arrivare su Apple TV+, con la voce di Tom Hiddleston a narrare le ambientazioni più variegate del pianeta Terra (dalle lande desertiche alle foreste pluviali tropicali, dai poli gelidi agli oceani) e tutte le meravigliose creature che lo abitano.

In particolare, le riprese della serie si sono svolte in ben 17 Paesi, e, tra le innumerevoli specie animali, figureranno la balena grigia, la lontra gigante, il gorilla, l'ippopotamo, l'elefante marino, lo struzzo, l'orso bruno, l'orso polare, l'orangutan e la tigre, molti dei quali sono già visibili all'interno del trailer. Come suggerisce il titolo, il prodotto Apple sarà incentrato sulla stazza delle creature su a tutte le difficoltà che una portata simile spesso comporta. "Mai così grandi, mai così vicini" figura al termine della clip ufficiale.

Big Beasts è prodotto dal team creativo di Tiny World (sempre della Apple), serie del 2020 con la voce di Paul Rudd, e da Plimsoll Productions, di proprietà ITV. Quanto al narratore, Hiddleston viene ricordato per svariati progetti cinematografici (Midnight in Paris, War Horse, I Sai the Light) e televisivi (Conspiracy - Soluzione finale, Guerra imminente e Il serpente dell'Essex), ma soprattutto per aver interpretato Loki, fratello di Thor, all'interno del Marvel Cinematic Universe. A proposito, sapevate che la serie Loki con Tom Hiddleston è la più vista di sempre della Marvel?

La serie, costituita da 10 episodi, sarà presentata in anteprima il 21 aprile 2023 – non a caso, appena un giorno prima della Giornata Mondiale della Terra. Nell'attesa, ecco una lista degli animali più strani che esistono sulla Terra.