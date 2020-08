Big Hero 6, in arrivo un nuovo cortometraggio della serie Baymax Dreams

Sta per arrivare su Disney XD un nuovo episodio della seconda stagione di Baymax Dreams, serie di cortometraggi in supporto di Big Hero 6 - La serie, che riparte dopo gli eventi dell'omonimo film d'animazione, a sua volta adattato da una serie a fumetti. La nuova stagione, almeno dal punto di vista grafico, sembra anche migliore della prima.

Disney Television Animation, con il supporto di Unity e del gruppo Disney Direct to Consumer & International Technology (DTCI), ha infatti migliorato notevolmente gli effetti visivi, l'illuminazione e le ombreggiature.

"Utilizzando VFX Graph e Shader Graph di Unity, gli artisti di TVA sono stati in grado di ottenere risultati creativi che in precedenza sarebbe stato impossibile ottenere" ha dichiarato la Disney. "Lo schermo sullo stomaco di Baymax, per esempio, e altri dettagli sono tutti più minuziosi e realistici, contribuendo a un'esperienza visiva più dinamica e coinvolgente."

Del resto, come ha dichiarato Gino Guzzardo, direttore esecutivo Disney Television Animation, "Abbiamo detto dall'inizio del nostro piccolo esperimento che l'innovazione tecnica è l'obiettivo principale, ma non riusciremo a ispirare un'evoluzione duratura se la qualità creativa non cattura l'immaginazione."

La sinossi del secondo episodio, intitolato Baymax Dreams of too many Freds, recita: "Quando una macchina per il backup dei dati suddivide Fred in un centinaio di piccoli cloni di se stesso, Baymax deve rimescolare insieme i piccoli Fred."

Big Hero 6 - la serie è arrivata su Disney XD nell'aprile 2018, e un anno fa è stata rinnovata per la terza stagione.