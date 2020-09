Big Hero 6, cosa possiamo aspettarci dalla nuova stagione della serie Disney?

Nel 2017 è andata in onda la prima stagione dello spin-off animato di Big Hero 6, il popolare film d'animazione Disney. Oggi, i produttori della serie raccontano cosa ci riserverà l'imminente terza stagione.

I fan di Big Hero 6 saranno felici di sapere che la terza stagione della serie animata targata Disney sarà ancora più divertente delle precedenti.

Ad affermarlo sono i produttori esecutivi dello show ai microfoni di Comicbook, che annunciano anche un'importante novità: i nuovi episodi avranno una durata minore (eccetto, a quanto pare, il primo). Che non è necessariamente un male...

Bob Schooley: "Per la terza stagione abbiamo pensato a questi nuovi personaggi, delle mascotte per Boodle Burger Boy, che è sempre stato uno dei nostri personaggi preferiti. Ci dedicheremo a esplorare questa sorta di robovillain e quello che hanno intenzione di combinare. Ma la differenza maggiore per questa stagione è che le storie saranno più corte. Avremo 11 minuti di comedy, qualcosa di diverso rispetto alle stagioni precedenti"

Mark McCorkle: "Sì, è stata un'opportunità paer i nostri sceneggiatori e storyboard artist di mettere a frutto delle abilità diverse. Tutti nel team si sono davvero divertiti. Il nostro approccio credo sia stato quello che, se riusciamo a sorprenderci l'un l'altro con questo tipo di scelte creative, allora riusciremo a sorprendere anche il pubblico. E credo che la crew abbia fatto un lavoro fantastico".

Nick Filippi: "Ci siamo divertiti così tanto con i cortometraggi che abbiamo realizzato per le prime stagioni, che qui abbiamo voluto creare un'opportunità per avere delle storie più corte, ma anche parecchio divertenti. È andata a genio a tutti, e si sono divertiti da matti".

La terza stagione di Big Hero 6 debutterà il 21 settembre in America sui canai Disney XD e Disney NOW.